サムスンの壁掛け110インチMicro LEDテレビ。これもう窓じゃない？

そこそこ離れないと視野に入らなさそう。

韓国のSamsung(サムスン電子)から、110インチという超巨大なMicro LEDのテレビが発表されました。

これはMicro AIプロセッサーにより、4K画質のHDR(ハイダイナミックレンジ)動画が最適化され、明るく鮮やかでリアルな画質を再現します。またMicroLEDは耐久性が高いので、壊れず10万時間、もしくは10年以上も長持ちするのだそうな。

With the launch of the 110’’ #MicroLED, Samsung offers a breathtaking visual experience on an ultra-large next-generation TV display. Learn more herehttps://t.co/gZq9w1lcDL