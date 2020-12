SIGMA 35mm＆65mm F2 DG DN | Contemporary ハンズオン：コンパクトでハイクオリティ、しかも手を伸ばせる価格のレンズ

…SIGMA fpと一緒に全部揃えたくなっちゃったどうしよう。

カメラ&レンズメーカー「シグマ」がフルサイズミラーレス用の新しい単焦点レンズを3本発表しました。この度、そのうちの2本、65mm F2 DG DN | Contemporaryと35mm F2 DG DN | Contemporaryのデモ機(Eマウント版:ソニーαシリーズ用)をご提供いただきました。

箱を開けたらテンションあがっちゃって、さっそくあれこれ撮ってきました!

どちらも総金属製で、写欲を高めてくれるビルドクオリティ。マイカメラにつけて見知らぬ街に出かけたい気持ちを抑え込んでこの記事を書いてます。

ウワサのマグネット式メタルキャップもすごい作り込み。磁力も絶妙で外しやすさと外れにくさが両立されてますし、着脱したときの音も気持ちいい。

35mmを手持ちのフルサイズミラーレス(α7C)につけてみました。ほどよいサイズと重量でコンパクトなカメラにつけてもバランスがよく、扱いやすいです(重量は65mmが405g、35mmが325g)。現状もっとも小型軽量なフルサイズミラーレス SIGMA fpに合わせると、730gとか810gとかでフルサイズ体験できちゃう。ほかのミラーレスにつけても1kgとかそれくらい。

そこから出てくる写真はこんな感じです。

65mmはちょっと遠くのものも大きく写せるレンズです。ギズの動画担当カイルがα7S IIIで撮った作例になります。

A beautiful, functional lens that just just makes you feel awesome to operate. The magnetic lens cap is absolutely brilliant to use and the image that comes out of this full-frame lens produces beautiful results with very little struggle.

(まず、このフルフレームレンズは外観がきれいです。使いながらかっこいいと思えました。しかも、とても使いやすいレンズです。マグネット式レンズキャップは革命的ですし、撮れる画像はすばらしく、そんなにがんばらずともそんな画像が撮れてしまうんです)