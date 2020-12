どこにでもあるベンチでスマホやeバイクが充電できるだなんて!

一見すると、街中で普通に置かれている公共ベンチなのに、太陽光発電でスマホやeスクーターの充電ステーションになる上、GPS内蔵で無料のWi-Fiも提供する超スマートなベンチ「Steora」シリーズが作られています。

機種によっては、ほかにも湿度、温度、大気質、騒音をセンサーで感知し、AIカメラで通行人の計測まで行なえてしまう、スゴいベンチだったりします。

開発しているのは、クロアチアのスタートアップ企業Include社。彼らは3種類のスマートベンチや、ゴミの容量を検知するゴミ箱を生み出し、上記のようなマルチ機能をもたせています。





最もスタンダードな「Steora Classic」

一番安価で1,659ユーロの「Steora Classic」は、見た目はホントにフツーのベンチ。ですが両端にはQi充電スポットが隠されており、USB急速充電器用のスペースが設けられています。

またベンチの裏側には、暗くなると点灯するLEDもあり、PM2.5やPM10などの大気質の計測、温度、湿度、気圧センサーとリアルタイムGPSまで内蔵され、内蔵サーバー通信システムを使って現地の気象情報をアップロードする…なんてことまで可能になっています。

Steora Classic smart bench - a smart bench for the price of a regular park bench.See more at https://t.co/Vuk34F2mt8pic.twitter.com/ZVfrdwAAk3 — Include (@include_ltd) November 30, 2020

近くの街の天気を調べることができたら、アメッシュのように使えるサービスになりそうですね。街中のベンチでスマホが充電できるのも、充電が切れそうなので電源が利用できるお店を探さなきゃ!…なんて緊急事態もなくなるでしょう。





座面を冷やす空冷技術も完備「Steora City」

オプションなしで最低価格1,799ユーロの「Steora City」は、充電機能はもちろん、AIカメラで捉えた通行人を分析して、それぞれの通行人に適した広告を側面の19インチLCDディスプレイで表示します。

温度や湿度のほか、圧力を検知することで座った人たちの人数や滞在時間も記録します。そしてGPSからの位置情報とともに、街で人の移動などのデータを内部サーバーに記録することも可能。座面が熱い時に冷やす空冷技術も仕込まれています。

[Steora City smart bench]With futuristic looks that lift any public space, City bench packs several environmental sensors, Qi and USB device charges and provides ambient light.See more at https://t.co/OiXdKYWsfSpic.twitter.com/g2uuEMn286 — Include (@include_ltd) November 30, 2020

AIの機械学習が精度を高まれば、たとえば広告を見て立ち止まる人にもっと個々に刺さる広告を表示することも可能かもしれません。それにもし、このベンチに座った人がその広告にアクセスしたら効果アリ! ってことですもんね。一歩先のマーケティングに繋がるんじゃないでしょうか?





eスクーターの充電も可能な「Steora Cyclo」

最上級モデルの「Steora Cyclo」は、オプションなしで2,499ユーロからのスタートです。シートの下にはポリカーボネート太陽光パネルが仕込まれており、Xiaomi、Lime、Bird、Razor、Segwayといったeスクーターや電動自転車を同時に3台まで充電することができます。加えて自転車を簡易的に修理するための工具を備え、タイヤの空気まで入れられます。

こちらも各種センサーやGPS、Wi-Fi、Appleの急速充電をサポートする4つのUSBポートと、QualcommおよびSamsungへの急速充電もできるようになっています。

With three new connectors, #SteoraCyclo is covering around 80% of the e-scooters market. This means users don’t need to have their own charging cable for e-scooter, as they are already inside Steora Cyclo.More info at https://t.co/mawFQEdm7k#steora#smartbench#iotpic.twitter.com/aYoGeBMiDR — Include (@include_ltd) December 4, 2020

eスクーターに乗っている人であればアチコチに充電ステーションがあるのは大助かりです。eスクーターやeバイク人口が増えるきっかけにもなるかもしれませんね

これら3種は、もしベンチが移動されたら警告を送信したり、クラウドにデータを集積するなどして、人々をサポートするだけでなく街作りのための情報も提供できる機能を持っています。いかにもメカメカしておらず、これまでの景観を壊さない点も良いですよね。





クラウドで容量を管理できるゴミ箱も

Include社では、他にもクラウドで容量を管理できるゴミ箱「Terra」という製品も作っており、ゴミ回収を効率化することにも貢献しています。これまた作業員の時間短縮や、回収作業でのエネルギー効率が良くなりそうです。

Each container is equipped with a waste level tracking sensor that measures the exact level of the waste after each disposal and GPS, which ensures information about the exact container location at every moment.#TerraWasteContainers#wastemanagementpic.twitter.com/Gmq1FpJXU4 — Include (@include_ltd) December 2, 2020

いつも見慣れた何の変哲もない風景が、実はIoT化されるだなんて近未来SFの世界ですよね。これらのベンチやゴミ箱が世界の都市に普及したら、我々の暮らしはどんなものになるのでしょうか?