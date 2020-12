Space Xの超大型ロケット、Starshipの高高度飛行をライブで見てたら…大爆発

一度爆発しないことにははじまらない。

Space Xの超大型ロケット「Starship(スターシップ)」の打ち上げ実験が9日の午後5:45(ET)に行われ、目標高度12.5kmまで見事到達! 全世界の拍手喝さいを浴びながら着陸時に爆発しました。

気になる原因ですが、実験では3基あるRaptor燃料ロケットエンジンのうち1基が発火せず、2基目の不良につながったことが確認されています。この初期段階のエンジン不良が着陸に影響したのかどうかはまだわかりませんが、ライブで見ていた印象では、もっと早い段階でブワーッと火を噴いて浮遊しながらソフトランディングしなきゃならないのに、着陸ブースターの起動が遅すぎるように感じられました。

日曜午前1時に全社ミーティングの招集をかけたりしながら夜も昼もなく準備を重ねてきたイーロン・マスクCEOはこの日、「火星に行くぜ!」「目標高度達成!」と大興奮でライブを見守りました。

Mars, here we come!!