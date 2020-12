｢ストーリー機能｣ブーム、まさかのSpotifyも導入

Spotify、お前もか。

一定期間を過ぎると投稿が消えるストーリー(Stories)機能。Instagramはもちろん、最近はありとあらゆるプラットフォームが類似機能をリリースしています。Facebook、Snapchat、WhatsApp、Twitter、そしてなんとSpotifyまで。

感謝祭も終わりクリスマスムードがいよいよ高まるいま、Spotifyの「クリスマス・ヒット」プレイリストに何やら丸いアイコンが。タップすると、クリスマスソングにちなんだエピソードを語るアーティストのみなさんが。

Spotify has stories now....



S P O T I F Y



This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx