トム・クルーズがMI撮影現場で｢距離とれゴルァ｣と激怒！ 5人が辞める事態に

コロナ渦中の撮影はミッション・インポッシブルの連続。不可能を可能にするにはこれぐらいの気迫が要るものなのか…。

トム・クルーズがロンドン郊外の「ミッション・インポッシブル7」撮影現場で、肩を寄せ合ってPC画面を見ているクルー2人を見とがめて「コロナ予防ルール守れゴルァアアア」と烈火のごとく怒り、「もうついていけない…」と5人が辞める事態になりました。

隠し録音の音声がタブロイド紙The Sunに「Tom Curse(カースはFワード連発の意)」というおやじギャグとともに公開されたことで、またまたおトムの怒りが加速。スタッフたちは雰囲気が最悪になって辞めたみたい。NYTが情報筋2人に確認したところ、録音はフェイクではなく本物とのことでした。

