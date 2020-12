米ワーナー・ブラザース、2021年劇場公開作品をストリーミングでも同時配信。しかし、映画関係者からは不満の声も

契約する動画配信サービスがまた1つ増えそう。

映画業界は新型コロナウイルスの影響により今も深刻な状況が続いています。これまで一般的だったのは、映画配給会社が当初劇場公開を予定していた作品の公開日を延期することでしたが、今では動画配信サービスを使った戦略で顧客を取り入れようと進める映画会社が増えてきています。

アメリカの大手映画会社のひとつワーナー・ブラザースは先月末、『ワンダーウーマン 1984』(日本は12月18日公開)を劇場公開と同時に動画配信サービスのHBO Maxでも配信することを発表し、大きな話題を集めました。

そしてさらにその数週間後には、2021年公開予定の全17作品を劇場公開と同時にHBO Maxでも配信することを発表し、大きな波紋を呼んでいます。

以下、ワーナー・ブラザースの2021年全米公開予定作品のタイトルおよび公開日です。

※一部日本版タイトルおよび国内公開予定日の記載あり。

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021年6月4日公開)

それぞれの作品がHBO Maxで視聴できるのは劇場公開日から1ヶ月間のみとなっており、サブスク契約者は追加料金を払うことなく4K Ultra HD・HDRの高画質で最新作を楽しむことができるとのこと。また、日本のようにHBO Maxが利用できない国では、これまで通り劇場にて最新作が随時公開されていく予定とのことです。

I got you something ✨nice✨ this year:

🎁 The biggest movie premieres

🎁 In theaters and on HBO Max the exact same day

🎁 Beginning December 25 with #WonderWoman1984#HBOMax#WBPictureshttps://t.co/BZgFFRrrg2pic.twitter.com/J2KBdWd9Tf