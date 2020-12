Amazonがタクシー業界に参入？ 子会社Zooxが前後両方向に進む箱型の自律走行ロボットタクシーを発表

Uターン不要なので、バックで前進するってことに。

今年の始め頃、Amazon(アマゾン)が子会社として買収していたスタートアップ企業のZooxが、設立から6年の開発期間をかけ、自律走行ロボットタクシーを完成させました。

特徴はいろいろありますが、この車には運転席がなく、ふたりずつが向かい合って座るシャトルバスのような、箱型の乗り物となっています。

100%電気で自律走行をするこの「Zoox」。全長は約3.6mで、高さは2mほどのサイズです。133kWhのバッテリーをフル充電すると、最大で16時間走り続けることができ、最高時速は両方向共に120km/hが出せるとのこと。安全性重視なので、たとえ高速道路でもそこまでカっ飛ばすかどうかわかりませんけども…ポテンシャルは高いのですね。

Bloombergが実車を取材したときの様子が投稿され、もうちょっと詳しく内外の様子が分かります。

LOOK: @Zoox, the self-driving startup owned by Amazon, unveiled a fully autonomous electric vehicle with no steering wheel that can drive day and night on a single charge. @EdLudlow takes a look behind the scenes https://t.co/cBILs8weOmpic.twitter.com/PjQ92iy7B6