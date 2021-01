OnePlus初のフィットネス端末は今月11日発表？ インドのみ？

公式から予告あり。

OnePlusのインド公式ツイッターが、近々フィットネストラッキング端末をリリースすると発表。公式からは製品名は明かされていないものの、これ噂の「OnePlus Band(仮)」のことですよね、きっと。

This year, we are here to help you achieve all your fitness goals and make your life easier.#SmartEverywear



Head to the link to get notified: https://t.co/LUCWvulREapic.twitter.com/ynLzgyFxku