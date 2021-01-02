【Amazon初売り】オンラインストレージは有限だ！ だから僕らは、4TBで1万切ってる外付けHDDが欲しくなる

4TBで1万切り、しかもBUFFALO。いや、これ買わない理由なくない？

年末のPCのファイル整理で｢いや、HDDたりねーわ…｣って思った人も多いと思います。だって、録画用、写真保管用、スマホのバックアップ、TiimeMachine用、TV録画用。外付けHDDなんてなんぼあってもいいもんでしょ？ って思うでしょ？ そこで、これですよ。

BUFFALOの外付けHDDの2TBモデルがセールで6,780円、4TBが8,280円、6TBは1万979円、8TBが1万4850円。いやーこれお買い得じゃないですか？ こんなんなんぼあってもいいもんでしょう（二度目）

え？指すポートが足りない？

これ買えば解決。1,000円で最大4台接続できます。完璧だね！

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