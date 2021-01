米新政権誕生でAmazonが｢100日でワクチン1億人｣全力サポート宣言。この日はシュワちゃんも予防接種

急に動き出した…!

毎日倉庫やスーパーで命がけで働く人たちに1日も早くワクチンを届けようと、Amazonがバイデン新政権発足の数時間後に「就任後100日で国民1億人にワクチンを届ける施策を全力でサポートします!」と宣言しました。

同社ワールドワイドコンシューマー部門のDave Clark CEOが新大統領に宛てたお祝いのメッセージで明らかにしたもの。現場の窮状を次のように訴えています。

切実ですよね…。

昨年の春先には倉庫内の感染拡大を表沙汰にした社員を解雇してニュースになったAmazonですが、あの段階をたちまち通り越し、10月頭には「米国内倉庫で働く1万9816人が陽性」と初めてデータを公表しています(米国内倉庫従業員は全体で137万2000人)。2万人って大変な数なんだけど、感染率的には平均以下です。383人中165人が感染したCostcoもあれば、ボストンのスーパーとかも店員さんの20%が感染していて4分の3は無症状…。もうそこいら中にウヨウヨいる感じですからねぇ…。

アメリカは感染2,450万人、死者40万人超。今はワクチン頼みということで、全米最大のコロナ検査センターだったLAドジャースタジアムは先日からコロナ予防接種センターに様変わりしました。大統領就任式の日にはシュワちゃんも車で神妙に並んで予防接種を受けましたよ。

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm