【Amazon初売り最終日】セールで何買った？ ギズモード読者が購入したものランキング

お正月に、テレビでCM見たな…そろそろ買うか。
2021年1月2日からスタートしたAmazon初売りセールも本日1月5日23:59で終了。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介してきましたが、駆け込みポチ勢のために、ギズモードの記事から購入されたものをランキングでご紹介します。
1位 BUFFALO 外付けハードディスク（2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB）
6,780円（セール価格1,200円オフ/1月5日23:59まで）
7,680円（セール価格1,390円オフ/1月5日23:59まで）
8,280円（セール価格1,200円オフ/1月5日23:59まで）
10,979円（セール価格2,001円オフ/1月5日23:59まで）
14,850円（セール価格2,061円オフ/1月5日23:59まで）
2位 SanDisk ポータブルSSD（1TB, 2TB）
11,800円（2,120円オフ/1月5日23:59まで）
21,800円（セール価格3,880円オフ/1月5日23:59まで）
3位 BUFFALO USB ハブ
1,000円（セール価格180円オフ/1月5日23:59まで）
4位 Apple iPad Pro (11インチ, Wi-Fi, 256GB) スペースグレイ (第2世代)
96,950円（セール特価8,430円オフ/1月5日23:59まで）
5位 ゼンハイザー MOMENTUM True Wireless
6位 SwitchBot
3,180円（特選タイムセール20%オフ／2021年1月5日23:59まで）
7位 Echo Dot 第3世代
2,980円（セール価格40％オフ/1月5日23:59まで）
8位 EWA A106 小型スピーカーミニスピーカー
1,899円（5%オフクーポン適用価格／2021年1月5日23:59まで）
9位 Fire TV Stick
3,980円（特選タイムセール20%オフ／2021年1月5日23:59まで）
10位 Amazonベーシック ハイスピードHDMIケーブル
618円（特選タイムセール9%オフ／2021年1月5日23:59まで）
｢こんなんなんぼあってもいいですからね｣な、バッファローの外付けHDDが1位でした。初売りセールはのこり数時間。2021年の、幸先いいポチはじめとなりますように。
※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。