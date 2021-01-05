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      【Amazon初売り最終日】セールで何買った？ ギズモード読者が購入したものランキング

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      • author 編集部
      【Amazon初売り最終日】セールで何買った？ ギズモード読者が購入したものランキング
      Image: Amazon

      お正月に、テレビでCM見たな…そろそろ買うか。

      2021年1月2日からスタートしたAmazon初売りセールも本日1月5日23:59で終了。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介してきましたが、駆け込みポチ勢のために、ギズモードの記事から購入されたものをランキングでご紹介します。

      1位 BUFFALO 外付けハードディスク（2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB）

      【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 2TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD2U3
      【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 2TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD2U3

      6,780円（セール価格1,200円オフ/1月5日23:59まで）

      【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 3TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD3U3
      【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 3TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD3U3

      7,680円（セール価格1,390円オフ/1月5日23:59まで）

      【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
      【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3

      8,280円（セール価格1,200円オフ/1月5日23:59まで）

      【Amazon.co.jp 限定】BUFFALO 外付けハードディスク 6TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD6U3
      【Amazon.co.jp 限定】BUFFALO 外付けハードディスク 6TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD6U3

      10,979円（セール価格2,001円オフ/1月5日23:59まで）

      【Amazon.co.jp 限定】BUFFALO 外付けハードディスク 8TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD8U3
      【Amazon.co.jp 限定】BUFFALO 外付けハードディスク 8TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD8U3

      14,850円（セール価格2,061円オフ/1月5日23:59まで）

      2位 SanDisk ポータブルSSD（1TB, 2TB）

      SanDisk ポータブルSSD 1TB USB3.2Gen2 読出最大520MB/秒 SDSSDE30-1T00-GH25 Extreme Portable 3年保証 Win Mac PS4 エコパッケージ
      SanDisk ポータブルSSD 1TB USB3.2Gen2 読出最大520MB/秒 SDSSDE30-1T00-GH25 Extreme Portable 3年保証 Win Mac PS4 エコパッケージ

      11,800円（2,120円オフ/1月5日23:59まで）

      SanDisk ポータブルSSD 2TB USB3.2Gen2 読出最大520MB/秒 SDSSDE30-2T00-GH25 Extreme Portable 3年保証 Win Mac PS4 エコパッケージ
      SanDisk ポータブルSSD 2TB USB3.2Gen2 読出最大520MB/秒 SDSSDE30-2T00-GH25 Extreme Portable 3年保証 Win Mac PS4 エコパッケージ

      21,800円（セール価格3,880円オフ/1月5日23:59まで）

      3位 BUFFALO USB ハブ

      BUFFALO USB ハブ PS4対応 USB3.0 バスパワー 4ポート ブラック スリム設計 BSH4U125U3BK
      BUFFALO USB ハブ PS4対応 USB3.0 バスパワー 4ポート ブラック スリム設計 BSH4U125U3BK

      1,000円（セール価格180円オフ/1月5日23:59まで）

      4位 Apple iPad Pro (11インチ, Wi-Fi, 256GB) スペースグレイ (第2世代)

      最新 Apple iPad Pro (11インチ, Wi-Fi, 256GB) - スペースグレイ (第2世代)
      最新 Apple iPad Pro (11インチ, Wi-Fi, 256GB) - スペースグレイ (第2世代)

      96,950円（セール特価8,430円オフ/1月5日23:59まで）

      5位 ゼンハイザー MOMENTUM True Wireless

      【2019 VGP Award金賞】ゼンハイザー Bluetooth 完全ワイヤレスイヤフォン MOMENTUM True Wireless, ドイツ本社開発7mmドライバー、Bluetooth 5.0 Class 1, 途切れにくい、NFMI、低遅延、aptX-LL, aptX, AAC, 外音取込、通話【国内正規品】
      【2019 VGP Award金賞】ゼンハイザー Bluetooth 完全ワイヤレスイヤフォン MOMENTUM True Wireless, ドイツ本社開発7mmドライバー、Bluetooth 5.0 Class 1, 途切れにくい、NFMI、低遅延、aptX-LL, aptX, AAC, 外音取込、通話【国内正規品】

      19,980円（セール価格50％オフ/1月5日23:59まで）

      6位 SwitchBot

      SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini
      SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini

      3,180円（特選タイムセール20%オフ／2021年1月5日23:59まで）

      7位 Echo Dot 第3世代

      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール

      2,980円（セール価格40％オフ/1月5日23:59まで）

      8位 EWA A106 小型スピーカーミニスピーカー

      EWA A106 小型スピーカーミニスピーカー［超小型/大音量］ボータプルミニワイヤレスBluetooth スピーカー コンパクト/強化された低音/収納ボックス付け メーカー1年保証付き / 多言語取扱説明書
      EWA A106 小型スピーカーミニスピーカー［超小型/大音量］ボータプルミニワイヤレスBluetooth スピーカー コンパクト/強化された低音/収納ボックス付け メーカー1年保証付き / 多言語取扱説明書

      1,899円（5%オフクーポン適用価格／2021年1月5日23:59まで）

      9位 Fire TV Stick

      新登場 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      新登場 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      3,980円（特選タイムセール20%オフ／2021年1月5日23:59まで）

      10位 Amazonベーシック ハイスピードHDMIケーブル

      Amazonベーシック ハイスピードHDMIケーブル - 0.9m (タイプAオス - タイプAオス)
      Amazonベーシック ハイスピードHDMIケーブル - 0.9m (タイプAオス - タイプAオス)

      618円（特選タイムセール9%オフ／2021年1月5日23:59まで）

      ｢こんなんなんぼあってもいいですからね｣な、バッファローの外付けHDDが1位でした。初売りセールはのこり数時間。2021年の、幸先いいポチはじめとなりますように。

      ※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

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