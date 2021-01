次期Appleシリコンは12コアに進化する？

画像はM1ですよ。

素晴らしいパフォーマンスを発揮し世間を驚かせた、初のAppleシリコンこと「M1」。そして今年3月には12コアを搭載した次期Appleシリコンが登場するかもしれません。

Now let’s talk about the important stuff.

GPU. The one on the 12 cores M1 will be pretty much the same as the 8 cores M1, pretty low improvement there.

However, with the top tier Apple Silicon processors (16 CPU cores and up) we will see up to 128 GPU cores.

That’s a beast.