耳に引っ掛けて落ちない。BOSEのオープンイヤーなスポーツ用完全無線イヤフォン

耳の穴を塞がないけど骨伝導ではないって?

音響機器の老舗BOSE(ボーズ)から、スポーツをするために作られた完全無線イヤフォン「Bose Sport Open Earbuds」がお目見えしました。これの面白いところは、耳に引っ掛けるので落ちにくいだけでなく、初のOpenAudio技術を採用したことで、骨伝導ではないのに耳を塞がず音が聞こえる点です。これなら、ランニング中に後ろから来る自動車の音などもキャッチできそうですね。

Your music, your running buddy, and your surroundings — hear it all at the same time. New Bose Sport Open Earbuds don’t cover your ears for an entirely open, entirely new listening experience. https://t.co/YH2634U4Ld#BoseEarbudsLimited quantities. US and Canada only. pic.twitter.com/FfcsdBnmh8