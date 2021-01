AppleはAirPodsを充電できるiPhoneケースを模索してるみたい

昔よく使ってたバッテリーケースを思い出した。

MacRumorsは、Appleが新たに出願した複数の特許画像を公開しました。主にiPhoneケースに関するものなのですが、なんとAirPodsを入れる場所が用意されているっぽいですよ…!

Image: USPTO via MacRumors

この特許のタイトルは「Cases and folios for carrying and charging accessories」。携帯用電子機器と付属品を保持するためのケースだそうですが、付属品=AirPodsなのは明白オブ明白。なんかクラファンっぽい強引アイディアでぼくきらいじゃないぜ。

ケースにはバッテリーも内蔵されていて、iPhoneやAirPodsの充電も可能。AirPodsのバッテリーが少なくなったときも、イヤホンケースではなくこっちのケースに収納すれば充電できるわけですね。ケース外側にはバッテリーレベルを表示する小さなディスプレイがあり、内側にはクレジットカードやお金などを収納できる間仕切りも用意されています。

Image: USPTO via MacRumors

全体像はこんな感じ。AirPods収納部分がボッコリするのはもう仕方ないけど、ぐるっと開ききればボッコリ部分がスタンドの役割も果たせそう。ポケットへのいれにくさは考えないものとして。

この他に出願された特許も、AirPodsをケースに収納させるためのアイディアにフォーカスしています。でもよくできてるかというと…。

Image: USPTO via MacRumors

これはケース上部にAirPodsを裸で突き刺すパターン。色々不安になるデザインです。

Image: USPTO via MacRumors

こっちはMagSafe Walletに似た、背面ペタリスタイル。これもAirPodsがむき出しになりますが、省スペース性を優先するとこうなっちゃうのかしら…。

いずれのケースについても製品化が決まってるわけではありませんが、Apple自身がAirPodsとiPhoneのワンセット化(あわよくば充電含む)を模索している点は興味深いですね。思えばMagSafeもアクセサリーの多様性を広げるアイディアですし、僕ら消費者的にも純正アクセサリーの選択肢が増えることはウェルカムです。どんなアイディアがかたちになるのやら。