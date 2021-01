｢安いAirPods Max｣が開発中ってウワサ、ホントだといいな

こっちが本命かも?

とうとう登場したApple(アップル)のヘッドホン「AirPods Max」は、高音質なのはいいけれど価格(税別6万1800円)や重量(384.8g)がネック。しかし、プラスチック製で349ドル(約3万6000円)の別バージョンが準備されている…かもしれません。

The “cheap” AirPods Max are still a thing.

However, I haven’t got a date for it, what I can tell you is that they are working on them, price will be 349 and they will be made out of plastic.