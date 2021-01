LAドジャースタジアムの現在。コロナ検査の車でえらいことになってる…

検査で5人に1人が陽性のアメリカ。

NYに代わる新たな新型コロナウイルスの震源地LAでは、検査を受けた4人に1人が陽性反応で、6日に1,000人のペースで死者が出ています。1月6日は11,841人が感染、258人が死亡。ほかのあらゆる死因の死亡数に並ぶ勢いです。

12月だけで医療従事者2,200人が感染し、助かる見込みのない患者の病院搬送は控えるよう前線に通達が回り、ICUでは酸素供給が追い付かなくて使用量制限も始まりました。TVでは連日、「病院から門前払いとか、酸素が取り合いとか、先進国では考えられないことだ」と言われています。

全米最大の新型コロナウイルス検査所と化したLAドジャースタジアムの現在の様子を空からご覧ください。

Thousands of cars snaked around Los Angeles’ Dodgers Stadium parking lot in line for COVID-19 tests on Monday.



One in every five COVID-19 tests countywide is coming back positive.



Monday was the first night of a new traffic setup there that will accommodate twice as many cars. pic.twitter.com/5oO4KJejIv