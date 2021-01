出会い頭から戦闘モード。

日本が世界に誇る怪獣ゴジラがキングコングがバトルするモンスターバース最新作『ゴジラvs.コング』(原題)のティザーが公開されましたよ! なんか、ゴジラもコングもめっちゃ怒ってるー。

Godzilla vs Kong | First Look #GodzillavsKongpic.twitter.com/TDZZJ7lFXC