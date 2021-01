あっさりサヨナラなんですね...。NASA、歴史的な発射台を取り壊して駐車場に

ちょっと寂しいですね。

アポロ計画でロケットたちを送り出してきた発射台が解体・撤去作業に入ったそうです。そして、撤去後は駐車場になるとのこと。

モバイル発射プラットフォーム(MLP-2)は50年以上前に製造され、アポロ12号や14号などNASAの歴史的なミッションを成し遂げてきました。1968年から2011年の現役中に50以上のロケットを発射したMLP-2。思い出のたくさん詰まった高さ約8メートル、幅約41メートルの発射台が現役生活に幕を下ろします。この歴史的な発射台、博物館で展示されるなど、引退後もなんらかの「役目」が与えられるかと思いきや、NASAの決定は思いっきし解体して終わりというもの。理由は「駐車場のスペースが足りないから駐車場にする。」哀愁もなにもないですね。

NASAにはMLP-2の他に、MLP-1とMLP-3というよく似た2つの発射台がありました。この3つの発射台は1963年から1965年の間に製造され、サターンV、サターンIB、そしてサターンINT-21のなどのアポロ計画のロケットのために組み立てられました。ずっと改修され、名前を変えたりして使用しつづけられてきましたが、新しいロケットの重みに耐えられないと判断され、今回解体されることになったのです。MLP-1もMLP-3(上の写真のもの)も現在解体される予定です。

A crawler and 2 mobile launcher platforms at the MSS park site at @NASAKennedy, Jan. 4. One CT and MLP are assisting in crawlerway conditioning to ensure the path is strong enough to support the weight for the upcoming @NASAArtemis I launch. The other MLP is being retired. pic.twitter.com/CxdfjS3yEE