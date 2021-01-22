ジャック・マー生存確認

中国政府を批判してから3か月雲隠れしていたアリババのジャック・マー元会長がピンピン生きていることがわかりました！

中国農村部の教諭100人が集うジャック・マー財団主催恒例イベントにオンラインで50秒顔を出したもの。富豪が続々と姿を消す中国だけにマー元会長も消息が危ぶまれていましたが、無事で何よりですね。

BREAKING: Alibaba founder Jack Ma, who had not been seen in public in nearly 3 months, appears on video, saying: "We’ll meet again after the epidemic is over" pic.twitter.com/aFQyDWB7wQ — BNO News (@BNONews) January 20, 2021

史上最大規模と見込まれていたアリババ傘下アント・グループの香港・上海ダブルIPOは3日前に突如延期となってそれきりになっていますけど、アリババ株は20日、久々に香港株式市場で+8.5%、NY株式市場で+5.5％の上昇気流に乗りました。

海外の反応

動画を見た海外視聴者からはこんな声も…。

・｢ディープフェイク？｣ ・｢原稿読み上げ？｣ ・｢ガンポイント？｣ ・｢日付入りの新聞を見ないと信じられない｣

こちらは、妄想の｢ファーストテイク｣。

Hey @GlobalTimesNews, why aren’t you releasing the first take of the Jack Ma video. pic.twitter.com/i5HxczGAe6 — Shiv Aroor (@ShivAroor) January 20, 2021

とえりあえず、無事を祈るばかりです。



