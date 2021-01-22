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      ジャック・マー生存確認

      • author satomi
      ジャック・マー生存確認
      Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

      中国政府を批判してから3か月雲隠れしていたアリババのジャック・マー元会長がピンピン生きていることがわかりました！

      中国農村部の教諭100人が集うジャック・マー財団主催恒例イベントにオンラインで50秒顔を出したもの。富豪が続々と姿を消す中国だけにマー元会長も消息が危ぶまれていましたが、無事で何よりですね。

      史上最大規模と見込まれていたアリババ傘下アント・グループの香港・上海ダブルIPOは3日前に突如延期となってそれきりになっていますけど、アリババ株は20日、久々に香港株式市場で+8.5%、NY株式市場で+5.5％の上昇気流に乗りました。

      海外の反応

      動画を見た海外視聴者からはこんな声も…。

      ・｢ディープフェイク？｣

      ・｢原稿読み上げ？｣

      ・｢ガンポイント？｣

      ・｢日付入りの新聞を見ないと信じられない｣

      こちらは、妄想の｢ファーストテイク｣。

      とえりあえず、無事を祈るばかりです。


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