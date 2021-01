ジャック・マー生存確認

中国政府を批判してから3か月雲隠れしていたアリババのジャック・マー元会長がピンピン生きていることがわかりました!

中国農村部の教諭100人が集うジャック・マー財団主催恒例イベントにオンラインで50秒顔を出したもの。富豪が続々と姿を消す中国だけにマー元会長も消息が危ぶまれていましたが、無事で何よりですね。

BREAKING: Alibaba founder Jack Ma, who had not been seen in public in nearly 3 months, appears on video, saying: "We’ll meet again after the epidemic is over" pic.twitter.com/aFQyDWB7wQ