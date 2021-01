ジャック・マーが消えた？ 去年の郭文貴の予言が怖すぎるんだけど

世界史上最高額3.8兆円のアントIPOに突如として、まったがかかって早2か月。

アント親会社アリババ・グループの創業者で、つい最近まで中国最大の富豪だったジャック・マー(馬雲)氏が昨年10月24日の中国政府批判発言を最後に公の場から姿を消し、アフリカのイベント出演もキャンセルしていることがわかって、安否が危ぶまれています。

折しも中国ではSFベストセラー小説「三体」のドラマ化権を獲得してゲーム・オブ・スローンズ制作チームとNetflix配信ドラマの準備を進めていたYooZoo(遊族網絡)のLin Qi(林奇)会長兼CEOが39歳の若さでクリスマスに不審死を遂げ、同僚の重役が毒殺容疑で逮捕されるショッキングな事件があったばかりです。その衝撃もあって「そういえばジャック・マー最近見てない」「単なる雲隠れならいいが…」「生きてるんだよな…」と欧米のメディアも少しずつ騒ぎはじめているようです。

アント・グループはeコマースのアリババが2004年にはじめた決済サービス「アリペイ」から発展したフィンテック会社です。大手銀の目が届かない個人にも信用格付けやローンを提供することで急成長していたのですが、株式公開を目前に控えてジャック・マー元会長が上海の外灘金融サミットで語った内容が習近平国家主席の逆鱗に触れて、直々にIPOにストップがかかったと報じられています。

字幕付きの動画で見ると、「会長職を退いた隠居の身だし、非公式の会合なので、実務派の目で自由に語らせていただきます。与太話だと思って聞いてください」とちゃんと前置きして予防線を張っているし、別に中国政府を老人クラブと呼んでいるわけでもなくて、欧米主導の金融を老人、中国の金融を成長期の青年にたとえて金融制度改革を訴えているだけなんですけどね…。要点を拾うとこんな感じです。

これを受けて国家主席はアントIPOのリスクを洗い出すよう監督官庁に命じ、 中国人民銀行をはじめ4つの金融監督局が11月2日異例の合同会議にマー氏を呼びつけます。5日に予定されていたIPOに中国証券監視委員会から待ったがかかったのは翌3日。上記の講演後わずか10日で運命がひっくり返ってしまったのでした。ご~ん。

IPOを延期した理由について上海証券取引所は「フィンテック規制を取り巻く環境の変化などの諸問題」がアントから報告されたからだと発表しましたけど、アメリカの有識者からは「アントが強大になり過ぎることを警戒した」との見方が示されており、現にそれを裏付けるかのように中国政府は独禁法違反の疑いで年末アリババの調査に乗り出し、アントについても従前の決済サービスに業態を戻すよう再編を命じています。

11月にはアフリカでジャック・マー財団主催ビジネスプランコンテスト『Africa's Business Heroes』の最終選考も予定されていましたが、マー氏はそちらにもけっきょく姿は見せませんでした。このイベントは賞金1億5000万円以上を競うリアリティTVスタイルのビジコンです。例年なら最終選考にはマー氏も顔を出してプレゼンを直接聞いて講評を行なうんですが、今回は「スケジュールの都合」(アリババ広報)で別の幹部に交代に…。放映も3月に延期になってしまいました。PR動画にも主役のマー氏の姿はありません。

マー氏のTwitter公式アカウントも10月10日を最後に更新は止まっています。本当にどこに消えてしまったんでしょうね…。アントの上海&香港ダブル上場絡みでは、個人投資家による応募額が過去最高の3兆ドルに達したことも明らかになっています。中国本土と香港の銀行が短期低利ローンで個人投資家に投資マネーを貸し付けたことでバブルに拍車がかかりました。そちらは無利子で返金されるみたいなので、IPO延期で大損こいた個人投資家から逃げているって線も考えにくそうです。

Exiled Billionaire Guo Wengui (Miles Kwok) tells @Jkylebass why Jack Ma’s retirement could end with imprisonment or death. Watch the full interview for free now: https://t.co/OrLkRQMEfKpic.twitter.com/zjoUb7OWLT