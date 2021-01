オランダの公道を走る3輪EV｢LEF｣。自転車でも自動車でもない第3の乗り物

F1カーやジェット機のコックピットぽさもある。

ティアドロップ型のボディーに乗り込み、ハンドルを手前に引き出しキャノピーを閉じれば発進する、一人乗りの電動3輪車「LEF」…という移動手段が、オランダで作られています。これは現地の公道で運転ができる、自転車でも自動車でもない第3の乗り物なのです。

ボディーはリサイクル可能なポリエチレン製で、7色のカラバリがあります。

消費電力は1kmの距離につき15W/hで、最高時速は25km。原チャリより遅く、現地では制限速度50kmまでの車道と、自転車道を走ることが許可されています。それとバッテリーは選択肢が3つあり、30kmの距離が走れる10Ah、60kmを走る20Ah、そして90kmの30Ahが揃っています。運転には保険の加入が必要ですが、オランダでは免許不要で16歳から乗れるのだそうな。

「LEF」には、走行距離や速度などを確認するLCDディスプレイと、アクセルを踏まずに一定速度で進めるクルーズ・コントロール、USB充電器、それとスマホ用ホルダー、ウインカーを兼ね前後に向けたLEDが標準装備されています。またシートの後ろには、50L分の荷物スペースが空いているので、ここにバックパックや買い物袋などを積めます。自転車のような一人乗りでも、その辺りは自動車っぽいかもしれませんね。

Hoe ga jij straks weer naar #school of naar je #werk? ‘Een slimme meid was toch op haar #toekomst voorbereid?’ Overvol #OV, #fileleed op de weg, altijd regen of wind als je wilt gaan fietsen? Dan is @LEF_elektrisch de oplossing. Stel zelf jouw #mobiliteit samen in de webshop. pic.twitter.com/fqhleqIPhk