ルイ・ヴィトンが完全ワイヤレスイヤフォン出してるって知ってた？ 美しい新色限定モデルが登場

鮮やかなブルーのグラデが美しい。

高級ファッションブランドとして知られるLOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)から、完全ワイヤレスイヤフォン「ルイ・ヴィトン ホライゾン イヤホン」シリーズの新色「ブルーグラディエント」が数量限定で発売されました。

The union of style and sound. Introducing a new addition to the #LouisVuitton Horizon Earphones collection: Blue Gradient. Discover the cutting-edge wireless earphones at https://t.co/LMvpwFqWGX pic.twitter.com/WPeYGzTuSR

このイヤフォンは、これまでにもロゴをあしらったり、半立体的にモノグラムを刻印したり、色も赤や黄色やピンクなど5色ほどのシリーズを展開してきましたが、いずれもアクセサリーを入れるかのようなケースに入っています。

衣類だけでなく感染予防用にとフェイスシールドや、凧などファッションとは縁がなさそうなものも、モノグラム柄でオシャレにしてきたルイ・ヴィトン。洋服ではありませんが、ファッション・アイテムとしてアクセサリーのように身に着けられるのがいいですね。

A gradient of blues. The latest design to join the #LouisVuitton Horizon Earphones collection layers shades of blue with Monogram details. Learn about the state-of-the-art wireless earphones at https://t.co/S4GXncRuclpic.twitter.com/zJrFgQrE7n