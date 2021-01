AIも搭載。メルセデス・ベンツ、ダッシュボードに｢56インチの変形タッチパネル｣ #CES2021

アナログなボタンはありません。

メルセデス・ベンツが、2021年モデルの「EQS」セダンに搭載するダッシュボードとして、56インチの変形タッチパネル「The MBUX Hyperscreen」を発表しました。

このパネルは湾曲しているのも特徴です。AIを搭載しているので、よく使う7種までの機能をメイン表示にするだけでなく、運転中のタッチ操作も極力減らして運転に集中できるようになっています。

The innovative MBUX Hyperscreen offers completely new ways of control, interaction and entertainment. Its “zero-layer principle” automatically brings all apps and functions into a fluid, proactive user interface – powered by an AI. #MercedesBenz #MBUX #hyperscreen pic.twitter.com/LqDHYuXnrQ

さらには触覚フィードバック、近接センサー、CPUコア×8と24GBのRAMを搭載するなど、まるでゲーミングPCかシミュレーターか? ってなハイスペックさ。続いて、オンラインで行われた発表会の映像がこちらです。11分の長さですが、ぜひどうぞ。

頻繁に利用する機能はすべてパネルに映し出されるのですが、「Hyperscreen」ではそれを「セロレイヤー」と呼んでいます。実は3層構造の中に3枚のOLEDディスプレイが内蔵され、その内2枚は湾曲しているのだそうな。とはいえ両端にある通気口は、特にデジタルではなかったりします。

The innovative #MBUX#Hyperscreen offers completely new ways of control, interaction and entertainment. Its “zero-layer principle” automatically brings all apps into a fluid, proactive user interface – powered by an AI. Learn more here: https://t.co/fhdX2Z53ts#MercedesEQpic.twitter.com/U3raT6Hj3b