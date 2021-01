地上最恐ガジェット｢核のフットボール｣。大統領就任式欠席でトランプからの受け渡しはどうなる？

いよいよ大統領就任式がキックオフ!

トランプ大統領は出ないそうですけど、欠席となると、気になるのは核ミサイル発射装置の黒かばん「核のフットボール」の受け渡しですよね。

いつもは現大統領も式典に出席して、新旧大統領立ち会いのもとその場で引き継ぎが行なわれるのですが、核のフットボール持ったままフロリダに引き揚げちゃったらどうなるの!?!?…と思ったら、CNNが当日の流れを詳しく報じていました。

Here’s how the “nuclear football” handoff from Trump to Biden will happen. @BarbaraStarrCNN reports. https://t.co/nTF7hi4MrWpic.twitter.com/fLcfjbehJI