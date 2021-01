Parlerの投稿がひどすぎて削除される前にハッカーが完全保存。メタタグで議事堂占拠犯がゴロゴロ逮捕

Parlerがゆるゆるなのは検閲だけじゃなかった…!

スカスカの検閲ポリシーを掲げ、SNS難民のトランプ支持者を掃除機のように吸い上げていた正体不明のSNS「Parler」。実は利用者情報を守るセキュリティのほうもだいぶスカスカだったようです。こんなものができちゃいましたよ。

米国会議事堂占拠後にも暴力・デマ拡散が鳴りやまず、Google、Appleに続いてAmazonにまで削除されてしまったParlerですが、消される前にハッカーの@donk_enbyさん(女性)が全投稿のダウンロードを99.9%コンプリートしていたんです! それも、たったひとりで!

あまりにもひどい投稿が多いので、ここまでくると社会現象の資料になると考えて収集を開始。Amazon Web Serviceも削除するという情報が出回ってからは徹夜で専念し、最終カウントダウンの日曜朝にはこう連続ツイートで保存場所提供に協力を訴えていました。

すげぇ…。データ容量は最終的には56TB。RAWファイルには撮影場所が特定できるGPSのメタデータもこんな風にばっちり残ってました(競合のSNSは普通消してます)。入手の経緯はArchiveTeam.orgで追えますよ。入手したデータはいずれ、Internet Archive(名前は似てますが別々の組織です)にアーカイブ保存されることになりそうです。

@donk_enbyさんはNY大学サイバーセキュリティセンター研究員らを補佐した経験もある人で、欧州最大のハッカー団体「Chaos Computer Club」の定義にもとづくハッカー(「クリエイティブだけどテクノロジーには懐疑的」)だと自分自身のことを語っています。

昨年11月にハッカー集団「アノニマス」創設者のKirtaner(420chanの中の人。本名 Aubrey Cottle)が6.3GB分のParler利用者情報(他社から集めたパスワード、顔写真、メールアドレスを含む)をリークしたときに、John Matze CEOが「リークされたのは公開情報だけです」と報道を真っ向から否定。それを見て自分の目で確かめたいと思って侵入を開始しました。そちらはKirtanerが言った通りのデータが見つかったので、CEOのほうがウソをついていたことがわかったそうです(同月24日に広まった「Parlerがハックされた」というもうひとつの噂はデマでスクショも偽物。混同しないように要注意)。

Kirtanerはよっぽど頭に来たのか「Parlerぶっ殺す」とツイートしてTwitterを利用停止になったきり、いまだにTwitterに戻れていません。「そんなの言葉の綾じゃないか」と措置撤回を求める運動もあるんですが…。修正はボット頼みなところも多いので、規約に違反していないのに追放されて「Parlerみたいなエコチェンバー」に人が流れてしまうこともあるんだよねと@donk_enbyさんは言ってました。

一方ParlerはIT大手に報復を誓ったり、AWSデータセンター爆破を呼びかけるコメントも完全放置です。削除しない自分が悪いのに、「Amazon、Apple、Googleに会社を潰されそうだ」とCEOはFoxニュースで喋っていて、IT企業を完全に悪者扱いなんですよね。あっぶねー。

このParler。どういう会社なのかというと、資金的な後ろ盾はトランプ保守系大口ドナーRebekah Mercer氏の娘のRobert Mercerさん(ヘッジファンド投資家)だとWSJは伝えていますが、収支の流れはよくわかっていません。

なんか怪しいなと思ってずっとウォッチングしてきたTED TalkホストのDave Troy氏の連続ツイートによると、Matze CEOは2016年5月15日、ラスベガスで2週間アメリカ旅行中のロシア人美女Alina Mukhutidinovaさんと出会って、2017年12月にAlinaさんの故郷ロシア連邦カザンで母Gulnaraさん(旧ソ時代の「Honored Builder of Russia」)の立ち会いのもと結婚。ロシアとヨーロッパを旅して2018年7月ベガスに戻り、8月にはもう大学時代の友人を誘ってParlerを創業していました。ParlerオーナーはCEOとNDMASCENDANT社で、NDMASCENDANT社を法人登記したのはGreenberg Traurig社でトランプ弁護団長ルディ・ジュリアーニ元NY市長の会社です。ジュリアーニ氏もParlerができた2018年後半にロシア渡航歴がありますし、Parler初期ユーザー数千名のソーシャルグラフ(以下)はロシア分子だらけ。とても普通の会社とは思えない…というのがTroy氏の観測です。

Also, a preliminary analysis of the first several thousand accounts on Parler shows that it is the usual Russia aligned operatives that we in this space have tracked for years. This is a large scale op aligned with Russian interests. pic.twitter.com/sVQ7pN32Kl