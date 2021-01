プロトタイプのApple WatchとWatchOSはこんな姿でした

完成度高いですね。

2015年に発売され、スマートウォッチの歴史を変えたApple Watch。そのプロトタイプと開発初期のwatchOSはこのような姿だったようです。

TwitterアカウントのApple Demoが公開した画像では、スマートウォッチとわからないように偽装ケースに入れられたプロトタイプのApple Watchと、そこで動作するOSの姿を確認できます。

My favourite UI development test screen on the Prototype Apple Watch. The “Springboard zoom” app (located in Lisa Tester) shows an interactive representation of the home screen. #appleinternalpic.twitter.com/qF7Ge9qd8D