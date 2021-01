SamsungがZ Fold3にAMDのGPUを搭載しようとしているかも…

最近のゲーム推しよ。

拡大し続けるゲーム業界。ゲームしない人でも、最近のゲームPCやCPUなど、ゲーム系ハードの盛り上がりは肌で感じるほどです。スマートフォンはゲームをするハードとして、非常に大きな役割をになっており、だからこの流れも十分アリ。Samsungが、次世代フラッグシップスマホに、AMDのGPUを搭載予定であることがわかりました。

SamsungのモバイルプロセッサExynos 2100の発表イベントで、はっきりと明言(12:50頃)しています。「AMDと協力し、次世代モバイルGPUを次のフラッグシップフォンに搭載します」って言ってます。

2019年に、AMDのRadeonグラフィックスをSamsungのSocにのせたいと、SamsungとAMDは提携を発表していたので、それがようやく実現するということなのでしょう。問題は、AMD GPUが初搭載される「次のフラッグシップ端末」は何かということ。リーク情報でお馴染みのIce Universeは、これをGlaxy Z Fold3とツイート。

As I said, Exynos2100 is just the beginning. It is almost certain that Samsung will release a new processor with AMD GPU this year and may use it for the Galaxy Z Fold3. pic.twitter.com/J3GIRoBSBA