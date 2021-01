ポーランドのバイクみたいなカプセル型EV｢Triggo｣、タイヤ幅が可変するギミックを搭載

一応4輪車だけど、サイズ感と乗り方は2輪車。

前後シート2人乗りで、最大20度も傾けてカーヴするのがバイクっぽい、自動車とバイクのハイブリッドみたいなカプセル型4輪EV「Triggo」が、ポーランドで作られています。

見た目もSFチックでカッコ良いのですが、コンパクトさもウリのひとつです。高速走行時は前輪のシャーシが左右に広がり、渋滞時や駐車時は車体と同じ幅になるよう、タイヤ幅が可変するギミックを備えています。

車幅は86cmと148cmに、2秒以下でトランスフォームが完了。ちなみに86cmだと、最高時速は25kmに制限されますが、ノーズが少し持ち上がるので見晴らしが良くなります。

悪天候にも強くて、クルマとの一体感が得られそうなドライビング。2輪車より安全で、乗っていて楽しそうですよね。車幅の可変はハンドルからボタンひとつで。ついでに乗降のためのスライド式ドアもボタンで行います。

バッテリーは交換式で、スロットにガシャンとハメてゆくだけです。4本あるので充電がちょっと大変そうですが、走られる範囲は140kmとのことです。

重量は意外と530kgもあるそうですが、最高時速は後輪にふたつあるブラシレスDCモーターのおかげで90kmも出ます。

「Triggo」は元々、カーシェアリングとロボタクシー用に開発されたのだそうです。他者との共有は分かりますが、ロボタクシーは? そのヒントは、ラジコンで遠隔操縦できる試作品を見れば納得です。

独自のコンピュータ制御システムで、自律運転も可能になるとのこと。一般的なビジネス展開は2022年を目指し、中国、インド、ロシアでの展開を目論んでいます。

