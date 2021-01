Philips Hueからスマート壁スイッチ｢Wall Switch Module｣が登場

お家がさらにスマートに

スマートライトの最大の課題は従来の壁スイッチとの互換性ですが、新しい壁スイッチ用のモジュール「Philips Hue」がそれを解決してくれます。

ところでスマートライトをスイッチを使って消すと、他のデバイスとの通信ができなくなという問題が発生します。そして壁のスイッチを再度オンにするまで、スマートな使い方ができなくなってしまうのです。

この問題を解決するため、Philips Hueから新たに「Wall Switch Module」が登場しました。これは既存の壁スイッチに接続する小型デバイスで、Hueの電球やライトがスマートフォンやPhilips Hueハブと接続したままで、スイッチのオンオフができます。つまり、壁のスイッチをオフにしてもHueのスマートライト機能が失われないのです。

Coming soon: the wall switch module! Make any light switch smart by installing this little gadget behind the wall plate. Your smart lights stay reachable — and you can use the light switch to set your favorite light scenes.



Europe: spring 2021

North America: summer 2021 pic.twitter.com/197GqSye4c