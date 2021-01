24のディスプレイを回して遊ぶデジタルなスマホ連動ルービックキューブ｢WOWCube｣

開発したのは12歳の少年とお父さんというのもビックリ。

8つのブロックそれぞれにCPUと加速度計が内蔵され、3面の高解像度ディスプレイを搭載したモジュラーが磁力で合体する、4×4のルービックキューブ風玩具「WOWCube」。

合計24の画面操作にタップやボタンはなく、これを回して、傾けて、振れば、ただ色を合わせるだけではなく迷路やシューティング、ブロックくずしなどが立体的に楽しめるようになります。

磁石でくっつくので、簡単にバラして、また合体させることもできます。サイズは76mm四方で、重さは300g。4,320mAhリチウムイオンバッテリーのフル充電で最大8時間の連続使用ができます。

ゲームはスマホ用アプリでダウンロードしてBluetoothで更新させても、PCで自作ゲームを開発してもOKです。

また各ディスプレイに天気やメッセージの通知、時計、株価、それにSNSのフォロワー数を表示するといった使い方もできるので、ヒマなときに遊べるパーソナル・アシスタントのような役目を担うことができます。

