イケア、家具を持続可能にするため分解用の取説を作る

今のところ最も人気の6商品のみですが。

北欧家具のIKEA(イケア)が、組み立てとは真逆に分解方法を示した説明書を作っています。その理由は、「家具の寿命を伸ばすため」。それは持続可能性について考え出されたアイディアで、引っ越しや譲渡や誰かに売る時に、正しくバラせれば損傷する可能性が減り、廃棄への道が遠のき、ゴミが減るのです。

Moving, giving away or selling your BILLY to a friend? Disassembly Instructions are here to make your life easier, make the furniture last longer and help create less waste. See more: https://t.co/XMpC9RkwPCpic.twitter.com/xKf7BSdSKz