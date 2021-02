｢プーチン宮殿｣暴露でデモ拡大。毒殺を免れたナワリヌイ氏、ロシアに帰国も空港で即逮捕

ロシア全土で怒りの雪玉が舞う!

毒殺されかけてドイツの病院で奇跡的に助かった反体制派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏。1月17日に帰国するなり空港で逮捕されましたが、ナリワヌイ氏のチームも負けてはいません。高速ゴムボートで忍者のように接近し、ドローンで空撮した黒海の“プーチン宮殿”の動画を世界に初公開してデモの決起を呼びかけ、ロシア全土に「デカっ…!」「どんだけためこんでんだよ!」「 怪盗プーチンめ!」と怒りが拡大。2週連続の抗議集会で5,000人以上が逮捕され、ついには米国務長官がナワリヌイ氏とデモ参加者の釈放を求める事態に発展しています。

プーチン大統領は「自分の宮殿ではない」と25日の学生ビデオ会議で否定し、「元柔道仲間の実業家ルカディ・ローテンベルクがオーナーだ」と言っていますが、映像はYouTubeで1億回再生され、日本でも紹介されました。チームは「警察とFSB(元KGB)を巻くためにSIMカードと携帯を何度も取り替えた」と言っていて、まるで007です。映像では旧ソ時代からの汚職の証拠が次から次へと出てきて、とても創作には思えません。少し触りのところを翻訳しておきますね。

デモ蜂起の呼びかけはTikTokでも「#23января(1月23日の意)」のハッシュタグで1500万回以上再生されました。たとえば60万回以上再生されたのは、アメリカ人になり切って警察を煙に巻く英会話ワンポイントレッスン。次のような例文をアメリカ訛りで発音するためのコツを女の子が懇切丁寧に紹介しています。

あと人気なのは、足取りを消して捜査を逃れるコツ。

ロシア通信・情報技術・マスコミ監督庁Roskomnadzor(RKN)は削除要請に全力を挙げており、「TikTokは38%、FacebookのInstagramは17%、YouTubeは50%の削除要請に応じた」と発表しています。「違法」なデモから未成年者を守るというのが削除要請理由。

でも武装や暴力を伴わないデモは違法ではありませんよね。みなトイレブラシ(宮殿で9万円近いトイレブラシが使われているのに怒ってる)や青い下着(ナワリヌイ氏の青のボクサ―パンツに毒が仕込まれたことに怒ってる)を振り回して、雪玉を警察にぶつけるぐらいのことしかしていません。もっと手荒なこともできるはずなのにグッと堪えていて、身につまされる思いです。

Tens of thousands of people turned out across Russia on Sunday for a second consecutive weekend rally in support of a jailed opposition leader, Aleksei Navalny. But where the protesters went, so did the police, meeting them in sometimes brutal clashes.https://t.co/adEMlWDM6gpic.twitter.com/KdnkalGS8e