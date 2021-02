第1段はスマート鳩時計やふせんプリンター。アマゾン版クラファン｢Build It｣開始

実用的なアイディア製品が続々登場。

Amazon(アマゾン)のデザイナーや技師たちが、「新商品として作りたい」と考えたコンセプトを、お客さんたちの支援で実現に向ける新たなサービス「Build It」が始まります。支援数が目標に達すると試作品がつくられ、支援者はそこで初めてお金を払って入手できます。

システムとしてはクラウド・ファンディングと同じイメージになるようです。

この方法だと、つくる前に市場調査ができるので、「せっかくつくったのに売れない!」というリスクが抑えられます。一定数が欲しがるということは、もっと大多数の人たちにも売れる可能性を秘めているってことですもんね。

そうしたコンセプト製品は、支援者数を30日間募集し、見事達成されれば特別価格で誰より早くゲットできるようになります。

Smart Sticky Note Printer ✅

Smart Nutrition Scale ✅

Smart Cuckoo Clock ✅



Should these concepts become real products? 𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝 𝐈𝐭 lets customers decide 👇 https://t.co/LgNT2n2wYW