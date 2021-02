机の上を自在に移動する｢空飛ぶパレット｣。うちのテーブルにほしい

中華料理屋の回転テーブルがコレだったら完全にSF。

オーストリアで工業の自動化を考えているB&R Industrial Automation社が、机の上を磁力で浮き、複雑な進路でも素早く正確に移動するパレット「ACOPOS 6D」を発表しました。

これは24cm四方の四角い板でありながら、6軸自由度を持ち、14kgまでの物をスイーっと運べます。研究や小さい製品の製造向けで、あたかもベルトコンベアのように使えるのです。

ずっと見ていても飽きないほど、規律正しく美しい動きですね。ロボットアームや3Dプリンターなどと組み合わせると、その機能を最大限に使うことができるのです。B&Rいわく、特に頻繁にデザイン変更が行われたり、小ロットの製品に向いているとのことです。

B&Rはパレットのことを「シャトル」と呼んでいますが、まずその中には永久磁石が仕込まれており、それぞれにIDが与えられコントローラー側が位置を把握します。そして机の下にはモジュラー式の電磁モーターのセグメントが埋め込まれており、それらを任意の配置に内蔵しておき、たとえばマス目上を移動するリニアモーターカーのようにして、前後左右に高速移動するよう設計されています。

最高速度は2m/秒で、浮遊する高さも変えられ、シャトルの片側を低く、反対側を高くするとちょっと傾斜させることも可能です。

Discover the new era of #productivity. Manufacture your products with six degrees of freedom. #ACOPOS6D is ready to be used. https://t.co/rjPc4TQEyMpic.twitter.com/uqUdUsYIBa