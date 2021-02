デジタルデトックス？ イーロン・マスクがTwitterしばらくお休み宣言

そうね、それもいいかも。

世界的有名人かつ大きな影響力を持つ重要人物でTwitterが大好きといえば? 最初に頭に浮かぶのは元大統領で垢バンされてしまったトランプ氏ですが、その次くらいに浮かぶのはイーロン・マスク氏。Twitterの発言がユニークでファンに受けることもあれば、不用意なツイートしちゃったばっかりに揉め事に発展することも多々。そんなマスク氏、しばらくTwitterをお休みするそうです。

Off Twitter for a while