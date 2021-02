空飛ぶF1！ 年内に遠隔操作でレース開催予定のeVTOL機｢エアスピーダー Mk3｣

中空で繰り広げられる立体的なデッドヒートに期待!

全長4.1mで重さ100kg、そして時速120kmで空を飛ぶeVTOL(電動垂直離着陸機)レーシングカー「Airspeeder Mk3(エアスピーダー マーク3)」が、これから10機ほど作られようとしています。

それらはまず無人の状態にて遠隔操作でレースが行われ、諸々が上手く行けば2022年にはいよいよ、「Mk4」が有人飛行でレースをするというのです。

With specs at 4.1m long, weighing 100 kg, speeds of over 120 kp/h and specifically designed for agility and performance, the Mk3 is one exciting piece of kit. With another 10 in production, we're edging closer to our #eVTOL race series this year.https://t.co/1hZRMU0YP9