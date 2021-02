なぜ今までなかったの？ デスクトップ版Google アシスタントを自作した猛者現る

ライトモードとダークモードの両方が使える。

スマートフォン、スピーカー、スマートディスプレイ、それにスマートウォッチなどに搭載されている音声アシスタントの「Google アシスタント」。ですがいまだに、デスクトップ版はないんですよね。

MacにはSiri、WindowsにはCortana、それにAmazonからはPC用Alexaだってあるというのに、不思議な話です。そこで、個人ディベロッパーのMelvin L. Abrahamさんが「Google アシスタント」のSDKを利用して、macOS&Windows向けのデスクトップ版を開発しました。

実際に試したANDROID POLICEの話では、音声だけでなくテキストを打ち込んでも指示が出せるそうです。アシスタントの窓はデスクトップ上に表示可能で、もしくは不使用時は閉じておくようにもでき、開いてすぐマイクがアクティヴになる設定もあるそうな。とはいえ音声による画像検索や天気予報など、ディスプレイ付きのNest Hubのように使えるみたいです。

You can install the Google Assistant on Windows and macOS with this app, and it's nicer than it has any right to be https://t.co/WUiJCVIWPApic.twitter.com/kZc1BZF1vr