100人招待する強者現る。Clubhouseに招待される裏技とAndroidの番号で使う方法

自分だけ招待されない(´;ω;`)ブワッ

音声SNSのClubhouseって、FOMO(取り残される恐怖)を煽ってくる感がすごくて、もう入る前からClubhouse疲れ起こしちゃってる人も少なくないのでは?

なんせアプリはまだiOS版だけ。与えられる招待枠は1人につき2人まで。そんなん聞くと、おそれ多くて、人に軽々しく「招待して」なんて頼める雰囲気じゃありませんよね!

え?やけに実感こもってんな…って? そうです、自分も完全に乗り遅れた組。あんまりいい話を聞かないので距離を置いていたら、こないだのGameStop事件を語るRobinhood CEO×イーロン・マスク直接対談の予告ツイートでそんなことも言ってられなくなりました。どっちみち対談は入室5000人の上限を軽~く超える新記録だったそうなので、入会しても入室できなくて録音を聞いて終わりだったと思うけど、あの日はすごかった。みんな大慌てで招待探し求めて、ネットオークションでは1~2万円の高値がついたってニュースになってました。

でもまあ、ネットで買うのは詐欺とか怖いし、そこまでしなくても次の裏技を使えば、招待は無料で取得できますよ~。

まず、これはあまり知られていないのですが、Clubhouseは招待がなくてもユーザーネームやプロフィール写真は登録できます。ネームは早いもの勝ちなので、利用を考えているなら、アプリを今すぐダウンロードして電話番号(日本なら、携帯電話番号のアタマの0を消して、先頭に+81とつけたした番号を入力)と氏名、ユーザーネームの登録だけでも先に済ませておきましょう。

済ませると、招待待ちの「ウェイティングリスト」のステータスに入って、既存会員のスマホの電話帳に自分の電話番号が登録されていれば、相手方に入会許可を促す次の通知が表示されます。

***** is on the waitlist to join Clubhouse. You will get credit on their profile for adding them, without using up an invite. Let them in?

(翻訳)*****さんがウェイティングリストに載りました。招待すると、相手のプロフィールに推薦者として名前が表示されます。招待枠が減ることはありません。招待しますか?