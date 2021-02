水筒かと思ったら充電池だった！ わずか8.5kgの軽さを誇る電動アシ搭載ロードバイク

これが電動だなんて言われても、信じられませんね。

モナコにあるHPSというメーカーから、世界最軽量と謳う8.5kgの電動アシスト自転車「HPS Domestique 1-21」が登場しました。

スタイルはロードバイクで、シート下のチューブに200Wのモーターが隠されています。走行中は6段階のアシストが選べ、最大20Nmのトルクで最高時速25km(欧州仕様)で走るようになっています。

軽いのは手作りのイタリア製カーボンフレームのおかげなのですが…実は充電池を水筒ソックリにしており、本体と切り離してドリンクホルダーに差し込む方法にしたからというのもあります。これは193Whのバッテリーとなっており、最大3時間のペダルアシストができるとのこと。

One of the goals when designing our WATT ASSIST Pro system was the integrity of the design, the result is the Domestique bottle cage, developed in collaboration with @Elite_cycling , which activates the Watt Assist system providing up to three hours of power.#ebike#bikepic.twitter.com/tZMR5sFiDL