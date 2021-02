ねぇInstagramさん、TikTokの真似してどこに向かうの？

「TikTok 2.0にはならないで!」

リール機能が登場し、ショッピング機能の拡充にも注力し、インターフェースの再編成を遂げたInstagram。先日には新しいストーリーズの機能を開発中か…という話題も出てきましたが、一連の流れを踏まえて米GizmodoライターのVictoria Songが「他のプラットフォームみたいにならなくても良いのでは? 」とオピニオンを共有しています。

たまにInstagramのリールで見つけたものを、親友とDMでシェアし合っています。かわいいわんこに、目新しいスキンケア方法、笑える動画などなど…。ただ決定的に残念なのは、どれも既視感があること。そう、TikTokで…。

とはいえ「それ、もう見たよ」と何十回も言ってしまえば、さすがに向こうもシェアしたくなくなってしまうはず。むしろ彼女の脳内がまだネット漬けになっていないのは良いな、とも思っています。それに、これって結局ユーザー側ではなく、TikTokになろうと頑張りすぎているInstagramの問題なのではないかと思うところもあります。

Instagramは現在、最新(かつ最悪な)機能として「Vertical Instagram Stories」を開発中と噂されています。これは従来のようにタップするのではなく、TikTokのように上下にスワイプすることで操作するというもの。Alessandro Paluzzi氏が発見したことをツイートし、その後Instagramは「初期のプロトタイプ」であるとTechCrunchの取材に回答しました。現時点で一般向けにリリースする可能性については明らかになっていません。

#Instagram is working on Vertical Stories ?

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137