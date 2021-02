こういうの、良くないです。iOSのコンテンツフィルター、｢Asian｣の検索結果を全ブロックしてた

アジア=アダルトってこと!?

iOSのスクリーンタイム設定の中には「成人向けWebサイトを制限」って項目があり、オンにするとアダルトなコンテンツが表示されなくなります。でもどういうわけだか「Asian」で検索すると、結果がフィルターにブロックされてしまうことが発覚しました。どうもアジア系に対するステレオタイプが影響してそうなのですが、そのへんの背景も含め、米GizmodoのVictoria Song記者が伝えています。

iOSでコンテンツフィルターをオンにすると、「Asian」で検索したときに「以下のページは制限されているのでブラウズできません」と出てきます。これはSafariだけじゃなく、どのブラウザで見ても同じです。こういうの、良くないです。

コンテンツフィルタリング機能は、親が子どものWeb閲覧を管理するためにあるはずです。でも現状のiOSのフィルタリングは独断的で、「Asian」がはじかれるのは侮辱的でもあります。これを伝えたのはThe Independentでしたが、米Gizmodoも「Asian」がくっついてる程度の検索キーワードでもブロックされることを確認しました。たとえば「Asian-American」(アジア系アメリカ人)「Asian food」「Southeast Asia」「Asian restaurants near me」(近くにあるアジア料理レストラン)などでも、同じ警告が返ってきてます。

他の人種・民族関係の検索キーワードは、「Black」も「White」も「Korean」も「Arab」も「French」も、このフィルターの影響を受けていないようです。一方ポルノでよく使われるキーワードでも、ブロックされるものとそうでないものがあります。たとえば「schoolgirl」(女子学生)はブロックされなくて、「redhead」(赤毛)はブロックされてます。

問題を最初に見つけたのはiOSのデベロッパー・Steven Shen氏です。Shen氏いわく彼は2019年12月にAppleにこの問題を報告したのですが、それ以来何の回答もないそうです。米GizmodoからもAppleにコメントを求めましたが、回答は記事執筆時点でありません。

On iOS, if you turn on “Limit Adult Website” under Screen Time->Content Restrictions, Safari blocks any website URL containing the word “asian”. Seriously, go try it, it’s unbelievable. I filed a Feeback a long time ago. Nothing changed. Please RT for visibility. @AppleSupport