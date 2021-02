Clubhouseはやめるのも大変

あんなに苦労して入ったClubhouseが超絶つまらない!

こんなマウントアプリ秒速でやめたるわー! と思ってる人も少なくないのでは?

なんせ音声SNSのClubhouseはまだiOS版だけで、招待は電話番号ベース。大昔の出張や同窓会で儀礼的に電話番号交換しただけの人からも招待し合える世界。招待すると相手方のプロフィールに紹介者として名前とプロフィールリンクが載るし、そんなん気づいちゃうと、おそれ多くて、人に軽々しく「招待」なんて送れる雰囲気じゃありませんよね!

え? やけに実感こもってんな…って? そうなんですよ、私も聞き専なのに招待枠がちょこっと増えたんで調子こいて、「Clubhouseに友だちが多い未登録者」ランキングの上から順番に招待を送ってしまった、やらかし組。送ってから、これちょっとまずいんじゃ…と激しく後悔したけど、招待って取り消せないんですよ!!! とほほ…。

連絡先へのアクセス許可が必須だから、こんな現象が起こっちゃうわけですが、招待されるほうから見たら相当不気味ですよね。上記動画のフワちゃんの場合は、実名が記憶にないキャバクラ嬢から招待が届いてドン引きしてます。まあ、招待するほうは「友だちが多い順に招待すればいいんだね!」って素直に指が反応して、結果的に一番上の人気者を招待しちゃったんだと思うけど。

あと「(紹介者)の傘下には入らない」という反応もめちゃ面白くて吹いちゃいましたが、マルチ商法、ねずみ講、ネットワークビジネス的な構造に抵抗感じる人も確かに多そうです。

ちなみにですけど、ヒマなときに紹介者のリンクを辿っていくと、紹介者が表示されない初期メンバーに辿り着きます。日本のクラスタから辿り着くのは、Clubhouseローンチ初日に招待された唯一の日本人であるシリコンバレー在住プログラマーの山田俊輔さん(@shyamady)です。日本には主に山田ルートから枝分かれしました。つまりあなたの私も山田チルドレンなんです。

この山田さんが書いた日本語記事や英文記事を読むと、「手を挙げて助けを求める」という、日本人がもっとも苦手とするアクションから運がどんどん開けていくのがわかって勇気をもらえますよ。

こういうクソ度胸をつけるにはClubhouse、ちょうどいいんだけどな。だって、手を挙げるボタンしかないんだもん。

そんないいことづくめのClubhouseではありますが、プライバシー的にアウトな面も多々あります。なにがしかの理由で抜けたい場合、簡単には抜けられないのもネックで、これについては去年からずっと、ありえねーと言われてきましたが、いまだに削除ボタンはどこにもありません。

従って、アカウントの削除や無効化を希望する場合は、メアドを登録して、そのメアドからsupport@joinclubhouse.com宛てに次のような削除申請を送る必要があります。

件名:Delete my account

本文:Please cancel my account and delete my data permanently. Thank you.