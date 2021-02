作業用BGMとしていいかも。LEGOのホワイトノイズを聞いたら嫌なことだって忘れられるかも

レゴ好きにはたまらないBGM。

子供から大人まで楽しめるあのLEGO(レゴ)が、ちょっと変わったプレイリストを公開しています。レゴが曲を?と不思議に思った方も多いかと思いますが、それもそのはず。

公開された楽曲はすべてレゴのホワイトノイズとして収録されているので、リラックス効果を期待できるのに加え、誰もが思い浮かべるあの音に存分に浸かることができるのです...。

作業用BGMにも良いかも

レゴが公開した全7曲のプレイリストは、ブロックを使って生み出されたさまざまな音が収録されています。たとえば、It all Clicksではブロックが組み合わさったときのあのカチャッという音を楽しむことができたり、The Waterfallは文字通りブロックが滝のように流れ落ちる様子を聞くことができます。

こちらのプレイリストは現在配信中のApple Music やSpotifyに加え、その他のストリーミングサービスでも近日中に配信予定とのことです。

大人向けシリーズは今年も熱くなりそう

先日行なわれたレゴグループの調査(LEGO Play Well Study 2020)によると、8割以上の大人が「ストレスは遊びによって和らぐ」と答え、今も多くの大人が新しいストレス解消法を探しているとのこと。そのためレゴはマインドフルネスを体験できるだけでなく、インテリアとしても最適な「フラワーブーケ」や「盆栽」を発売したり、昨年も「グランドピアノ」や「コロッセオ」を含む数多くの大人向けレゴを発売してきました。

3月1日(月)には最新作として「レゴ ポルシェ911」が発売されるなど、まだまだ盛り上がりを見せる大人のレゴシリーズに大注目です。