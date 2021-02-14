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      PS/XboxコントローラーをMacリモコンにする｢Controlly｣

      • author 塚本直樹
      PS/XboxコントローラーをMacリモコンにする｢Controlly｣
      Image: Hugo Lispector/Twitter

      カウチポテトまっしぐら。

      Macでダラダラと動画を見てる時とか、わざわざマウスやキーボードを使いたくない瞬間もあることでしょう。そんな気持ちを汲んでくれそうなのが、PlayStation／XboxコントローラーでMacの操作ができる｢Controlly｣です。

      Hugo Lispectorさんが開発したControllyは、ゲーム機のコントローラーをMacに無線接続して利用可能にするアプリ。動画や音楽再生をコントロールしたり、ブラウザを操作したり、あるいはMacのローンチパッドやミッションコントロールを操ることができるのです。

      コントローラーのスティックはカーソル移動用として機能します。また、DualShockのタッチパッド操作にショートカットを割り当てることも可能です。

      ControllyはMac App Storeで配されており、価格は3.99ドル（7日間の試用もあり）。カウチでポップコーンを頬張りながらMacを操りたいときには、ピッタリのアプリではないでしょうか。

      Source: Hugo Lispector/Twitter via 9to5Mac

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