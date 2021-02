PS/XboxコントローラーをMacリモコンにする｢Controlly｣

カウチポテトまっしぐら。

Macでダラダラと動画を見てる時とか、わざわざマウスやキーボードを使いたくない瞬間もあることでしょう。そんな気持ちを汲んでくれそうなのが、PlayStation/XboxコントローラーでMacの操作ができる「Controlly」です。

I wanted to use a game controller as a remote for Mac, but I couldn’t find an app for that. So I’ve built one myself and it’s now available on the App Store 🎮🥳: https://t.co/HEkFXUtMeL



Special thanks to @siracusa for finding an interesting bug just before launch! pic.twitter.com/2QVwvZjjvI