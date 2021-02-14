PS/XboxコントローラーをMacリモコンにする｢Controlly｣

カウチポテトまっしぐら。
Macでダラダラと動画を見てる時とか、わざわざマウスやキーボードを使いたくない瞬間もあることでしょう。そんな気持ちを汲んでくれそうなのが、PlayStation／XboxコントローラーでMacの操作ができる｢Controlly｣です。
I wanted to use a game controller as a remote for Mac, but I couldn’t find an app for that. So I’ve built one myself and it’s now available on the App Store 🎮🥳: https://t.co/HEkFXUtMeL— Hugo Lispector (@hugolispector) February 8, 2021
Special thanks to @siracusa for finding an interesting bug just before launch! pic.twitter.com/2QVwvZjjvI
Hugo Lispectorさんが開発したControllyは、ゲーム機のコントローラーをMacに無線接続して利用可能にするアプリ。動画や音楽再生をコントロールしたり、ブラウザを操作したり、あるいはMacのローンチパッドやミッションコントロールを操ることができるのです。
コントローラーのスティックはカーソル移動用として機能します。また、DualShockのタッチパッド操作にショートカットを割り当てることも可能です。
ControllyはMac App Storeで配されており、価格は3.99ドル（7日間の試用もあり）。カウチでポップコーンを頬張りながらMacを操りたいときには、ピッタリのアプリではないでしょうか。
Source: Hugo Lispector/Twitter via 9to5Mac