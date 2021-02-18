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      アップル純正のMagSafe対応モバイルバッテリー、もしかしてあるかも…

      • author 塚本直樹
      アップル純正のMagSafe対応モバイルバッテリー、もしかしてあるかも…
      Photo: Framesira / Shutterstock.com

      超ほしい。

      かばんの中のモバイルバッテリーはもはや欠かせないアイテムですが、もしかしたらApple（アップル）純正のモバイルバッテリーを開発しているかもしれません。

      配布が開始されたiOS 14.5ベータ2の内部コードから見つかったのは、｢Mobile Charge Mode｣｢Battery Pack｣という文字列。バッテリー・パック…なんだか、モバイルバッテリー（海外ではパワーバンク）を連想させますね。

      このBattery Packに関しては、｢iPhoneのバッテリーを90%まで充電できます（keeps your iPhone charged to 90%）｣と説明されています。ふむ、こちらもなんだかモバイルバッテリーっぽい説明です。

      ちなみにアップルはiPhone用のバッテリーケース｢Smart Battery Case｣をリリースしています。このバッテリー・パックがSmart Battery Caseを意味しているのか、あるいは新製品を意味しているのかは、現時点では不明です。

      アップルがモバイルバッテリーを発売すれば爆売れ必須だとは思いますが、はたしてそんな夢は実現するのでしょうか？

      Source: Steve Moser (Twitter), MacRumors

      アップル純正のMagSafe対応モバイルバッテリー ほしい？

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