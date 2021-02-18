アップル純正のMagSafe対応モバイルバッテリー、もしかしてあるかも…

超ほしい。
かばんの中のモバイルバッテリーはもはや欠かせないアイテムですが、もしかしたらApple（アップル）は純正のモバイルバッテリーを開発しているかもしれません。
New ‘Mobile Charge Mode’ in iOS 14.5 beta 2 for an as-yet-unannounced ‘Battery Pack’ and not a case presumedly because it uses MagSafe for charging iPhone 12 devices. Also interestingly it keeps your iPhone charged to 90% for ‘battery efficiency’. https://t.co/CPZXkBXkEcpic.twitter.com/jHHrrz4Qir— Steve Moser (@SteveMoser) February 16, 2021
配布が開始されたiOS 14.5ベータ2の内部コードから見つかったのは、｢Mobile Charge Mode｣｢Battery Pack｣という文字列。バッテリー・パック…なんだか、モバイルバッテリー（海外ではパワーバンク）を連想させますね。
このBattery Packに関しては、｢iPhoneのバッテリーを90%まで充電できます（keeps your iPhone charged to 90%）｣と説明されています。ふむ、こちらもなんだかモバイルバッテリーっぽい説明です。
ちなみにアップルはiPhone用のバッテリーケース｢Smart Battery Case｣をリリースしています。このバッテリー・パックがSmart Battery Caseを意味しているのか、あるいは新製品を意味しているのかは、現時点では不明です。
アップルがモバイルバッテリーを発売すれば爆売れ必須だとは思いますが、はたしてそんな夢は実現するのでしょうか？
Source: Steve Moser (Twitter), MacRumors