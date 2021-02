火星に降り立った探査機｢パーサヴィアランス｣、パラシュートの模様には暗号が隠されていた

不思議な幾何学模様には意味があった!

2月18日、めでたくNASAの火星探査機「パーサヴィアランス」が、赤い惑星の地表に降り立ちました。その時に使われたパラシュートには赤と白の幾何学模様があり、素人目には何なのかサッパリわかりませんが…実は、とあるメッセージが込められていたのでした。

実際の着陸映像でも映っていますが、この模様のどこに意味があるのか? それを解き明かしたのがフランスでコンピューターサイエンスを学んでいる学生Maxence Abelaさんと彼のお父さん。

そこにはバイナリーコードで、NASAの研究機関JPL(ジェット推進研究所)のモットーである、「dare mighty things」という文字が書かれていることが判明しました。

A (partial) explanation of the code in Perseverance's parachute, cracked by @FrenchTech_paf with a contribution by @pramirez624 .Can you decipher the final message? pic.twitter.com/DO8sj9fEdw

「dare mighty things」は、第26代アメリカ大統領であるセオドア・ルーズベルトの声明文に登場した言葉で、「大いなるものへの挑戦」という意味となっています。パラシュートは中心から外側に向かい4つのグループに分けられており、2進数でアルファベットが隠されていたのでした。

その後、JPLの技師アダム・ステルツナー氏が答え合わせをしており、外輪にはJPLの位置座標があることも判明したのでした。

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020#CountdownToMarspic.twitter.com/yTJCEnbuLY