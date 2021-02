AirTagsと次期iPad Proは3月投入かも…って早いな！

まってました!

今年もApple(アップル)製品ラッシュが始まりそうです。著名リークアカウントによると、3月には紛失防止タグ「AirTags」や次期iPad Proが登場するかもしれません。

AirTags are still on for March.



Haven’t heard of any further delays this time. 🤞