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      【楽天セール】最大50％ポイント還元！ 1本155円のサントリーフーズZONe 500ml×24本セットや1万円台のブルーエア空気清浄機などがお買い得

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      【楽天セール】最大50％ポイント還元！ 1本155円のサントリーフーズZONe 500ml×24本セットや1万円台のブルーエア空気清浄機などがお買い得
      Image: 楽天市場

      こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

      楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

      本日2021年2月10日（水）は、 1本155円のサントリーフーズZONe 500ml×24本セットや1万円台のブルーエア空気清浄機など、お得な商品が多数登場しています。毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。

      さらに、現在複数ショップでの買い回りでポイントがアップする｢お買いものマラソン｣も2月16日（火）2:00まで開催中。この買い回りキャンペーンにもエントリーすると、よりお得に購入できます。

      なお、以下の表示価格は2021年2月10日（水）15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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      Source: 楽天市場

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