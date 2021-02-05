【楽天セール】最大50％ポイント還元！ 1袋・税込324円のキットカット4種×4袋セットや330円のオフィスグッズなどがお買い得に！

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天では最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。
本日2021年2月5日（金）は、ポイント還元50％＆1袋・税込324円のキットカット4種×4袋セットや330円のオフィスグッズなど、お得な商品が多数登場しています。毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。
なお、以下の表示価格は2021年2月5日（金）16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source: 楽天市場